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Идею создания европейской системы ПВО поддержала 21 страна

Шольц: идею создания европейской системы ПВО поддержала 21 страна

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Fabian Sommer/Global Look Press

Идею создания общей европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) поддержала 21 страна. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении, опубликованном на сайте германского правительства.

По его словам, ФРГ вместе с европейскими соседями создаст защитный зонт, чтобы противостоять атакам с воздуха.

«К этой немецкой инициативе присоединилась 21 страна, другие страны проявили к ней интерес», — сказал политик.

Шольц отметил, что такая совместная работа важна, поскольку Европе требуется работоспособная оборонная промышленность.

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников писало, что если бы страны ЕС оказались под атакой прямо сейчас, то они бы зависели от США в ряде аспектов. Наиболее остро вопрос обстоит по поводу дальнобойных ракет, возможностей систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), а также продвинутых компьютерных систем для проведения вычислений при ведении войны, заявили источники.

Ранее на Украину доставили немецкие системы ПВО Skynex.

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