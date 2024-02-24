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Шойгу заявил о планах передать российским войскам дроны с ИИ

Шойгу: армия России получит беспилотники, управляемые при помощи ИИ

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Российские войска в будущем получат новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), управление которыми осуществляется с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства страны.

В субботу, 24 февраля, Шойгу проинспектировал работу группировки войск «Центр» в зоне боевых действий. Он заслушал доклады командующего данной группировкой генерал-полковника Андрея Мордвичева и офицеров штаба о ситуации на поле боя. При этом сам министр обратил внимание на возросшую роль дронов при ведении боевых действий.

«Глава российского военного ведомства отметил <...>, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта», — говорится в публикации.

Шойгу уточнил, что внедрение ИИ должно повысить эффективность применения дронов на поле боя. Как сказал министр, в настоящее время БПЛА «становятся довольно серьезным оружием».

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько дронов за сутки применяют российские солдаты в зоне СВО.

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