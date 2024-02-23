Хуситы закрыли США и Британии доступ в Красное море

Движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое контролирует западное побережье Йемена и Баб-эль-Мандебский пролив объявило о запрете судам и кораблям Британии и Соединенных Штатов проход по Красному морю. Об этом сообщает Reuters.

Сформированный йеменскими мятежниками Центр координации гуманитарных операций выпустил объявление судоходным и страховым компаниям — согласно документу, судам, которые ходят под флагом США и Британии или принадлежат американским или британским физическим или юридическим лицам, отныне запрещено идти через Красное и Аравийское море.

Также объявленный хуситами запрет касается зарегистрированных в Израиле и связанных с еврейским государством судов.

До этого мятежники из хуситского движения «Ансар Аллах» осуществили атаки на коммерческое судно Islander в Аденском заливе и американский эсминец в Красном море.

Отмечается, что американский эсминец подвергся атаке нескольких беспилотников.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.