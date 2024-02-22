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Замминистра обороны РФ поздравил подразделение с присвоением наименования «гвардейское»

Панков поздравил 1-ю моббригаду РХБЗ с присвоением наименования «гвардейские»

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Замминистра обороны РФ Николай Панков поздравил личный состав 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с присвоением почетного наименования «гвардейская». Об этом сообщили в военном ведомстве.
 
Замминистра прикрепил на боевое знамя подразделения знаки отличия — Георгиевскую ленту и специальное навершие для древка. Чествование бойцов состоялось в 27-м научном центре имени академика Н.Д. Зелинского МО РФ в Москве. Панков передал поздравительный адрес от президента Владимира Путина, где сказано, что военнослужащие бригады в зоне спецоперации проявляют храбрость, самоотверженность и высокий профессионализм.

Замглавы военного ведомства вручил госнаграды бойцам, которые отличились при выполнении боевых задач.

До этого Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Накануне президент присвоил звание генерал-полковника первому замначальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Виктору Познихиру.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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