Замминистра обороны РФ поздравил подразделение с присвоением наименования «гвардейское»

Замминистра обороны РФ Николай Панков поздравил личный состав 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с присвоением почетного наименования «гвардейская». Об этом сообщили в военном ведомстве.



Замминистра прикрепил на боевое знамя подразделения знаки отличия — Георгиевскую ленту и специальное навершие для древка. Чествование бойцов состоялось в 27-м научном центре имени академика Н.Д. Зелинского МО РФ в Москве. Панков передал поздравительный адрес от президента Владимира Путина, где сказано, что военнослужащие бригады в зоне спецоперации проявляют храбрость, самоотверженность и высокий профессионализм.

Замглавы военного ведомства вручил госнаграды бойцам, которые отличились при выполнении боевых задач.

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