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МО РФ показало кадры с мест самых ожесточенных боев за Авдеевку

Минобороны РФ показало кадры с мест самых ожесточенных боев за Авдеевку

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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны РФ показало кадры с мест самых ожесточенных боев за Авдеевку. Их приводит РИА Новости.

«Основные силы пробивались по улице Соборной. Огневые точки противника были практически в каждом доме. Рядом — сети окопов и укрытий, а среди домов укрыта военная техника», — прокомментировали эти кадры военные.

До этого в Совбезе оценили сложность освобождения Авдеевки.

«Вы, наверное, все обратили внимание, ведь такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьезные сооружения — фортификационные, защитные — и это позволяло держать этот населенный пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооруженные силы с этим блестяще справились», — заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев добавил, что взятие Авдеевки является крупным успехом российской армии, а его участники — герои.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Биб назвал сдачу Авдеевки ВСУ доказательством преимущества РФ.

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Взятие Авдеевки
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