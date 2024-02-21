WP поделилась подробностями отступления ВСУ из Авдеевки

Военные из 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидали Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР) из-за усталости и без предварительного согласования. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.

Согласно информации издания, отступление украинской армии из Авдеевки было слабоорганизованным, часть солдат не успели покинуть населенный пункт до того, как он перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России.

Три собеседника издания из США рассказали, что украинские чиновники сообщили им о десятках военнослужащих ВСУ, которые остались в российском тылу после ухода сил Киева из Авдеевки. Данные о том, что речь идет о количестве до 1000 человек, Вашингтон считает преувеличенными. По словам одного из источников, в плену могли оказаться, по меньшей оценке, 25 украинцев, по большей — ближе к 100.

По данным Washington Post, выход ВСУ из города был хаотичным и плохо спланированным. Как отмечает один украинский солдат, пожелавший остаться неизвестным, некоторым военным, например, приказали занять позиции, которые были уже уничтожены или взяты российскими силами.

«Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, и их усталость вынудила их покинуть свои позиции «без предварительного согласования», — говорится в сообщении газеты.

Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей также указал, что не всем украинским военным удалось выбраться из города.

«Его взвод уже передислоцирован в районы вокруг города и теперь ведет боевые действия в «очень сложной ситуации», — пишет издание.

По словам Сергея, сдача Авдеевки «психологически сломала» некоторых солдат.

Российские войска на прошлой неделе завершили прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника и штурмом овладели городом Авдеевка — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом ВСУ. Почему украинским военным не стоит говорить о «выравнивании» фронта и как будет развиваться ситуация дальше — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее жительница Авдеевки рассказала, как хочет к детям в Россию и боится возврата ВСУ.