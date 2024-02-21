Путин предложил назвать новый Ту-160М именем первого президента Татарстана

Отмечается, что президент России Владимир Путин предложил назвать новый стратегический ракетоносец Ту-160М именем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Об этом сообщает Telegram-канал RIA Kremlinpool.

21 февраля глава государства во время посещения Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова поднялся на борт модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М.

Путин посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Самолеты являются элементом так называемой ядерной триады России.

В этот же день Путин прибыл с рабочим визитом в Казань.

Там глава РФ вместе с лидерами ряда иностранных государств примет участие в открытии международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Также в Казани президент должен провести ряд двусторонних встреч со своими коллегами.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.