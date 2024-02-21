Генсек НАТО признал, что ситуация на фронте для Киева очень сложная

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в очень сложную ситуацию на фронте. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире канадского телеканала CTV.

По оценке представитель альянса, причиной такого положения дел является и то, что страны НАТО не поставили Киеву достаточное количество снарядов.

«На линии фронта [для ВСУ складывается] очень сложная ситуация. Мы также видели некоторые достижения русских, в том числе захват Авдеевки. Это серьезно», — заявил журналистам генсек Североатлантического альянса,

Столтенберг призвал членов НАТО усилить поддержку Киева.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город, который был одним из главных укрепрайонов ВСУ у Донецка, было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Вывод войск из Авдеевки, по данным западных СМИ, был одной из причин разногласий президента Украины с прежним главнокомандующим ВСУ. Валерий Залужный, по данным Bild, хотел вывести военных из города несколько недель назад, но Зеленский отказался и 30 декабря сам приехал в Авдеевку.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.