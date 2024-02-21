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Британская ракета во время испытаний упала рядом с подлодкой, где был министр обороны

Sun: испытательный пуск баллистической ракеты ВМС Британии обернулся провалом

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U.S. Navy

ВМС Великобритании с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard провели неудачный испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5. Об этом сообщила газета The Sun.

После пуска ракета сошла с курса и упала рядом с субмариной. При этом на борту подлодки находились министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс и первый морской лорд (глава ВМС) адмирал Бен Ки.

Это произошло 30 января во время тренировочной миссии в Атлантическом океане у берега штата Флорида (США). Планировалось, что Trident II D5 пролетит 6 тыс. км, чтобы поразить заданную точку в центральной части Атлантики между Бразилией и Западной Африкой. После неудачного пуска была инициирована проверка обстоятельств произошедшего. Проводится поиск фрагментов ракеты на морском дне, чтобы их извлечь. Для этого начата специальная операция.

В минобороны королевства заявили, что в ходе пуска «произошла аномалия». «По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этой теме», — указали британские военные.

Они также добавили, что произошло «специфическое явление», которое не позволяет говорить «о последствиях в контексте надежности систем Trident».

«Ядерное сдерживание Великобритании остается безопасным и эффективным», — заключили в минобороны Великобритании.

До этого ВМС Великобритании анонсировали первый за восемь лет тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предназначенной для пуска с атомных подводных ракетоносцев Trident II в Атлантике.

СМИ писали, что пуск ракеты без боевой части будет производить атомная подлодка Vanguard, которая не так давно завершила семилетний ремонт и вновь готовится оказаться в арсенале британского флота ядерного сдерживания.

Ранее в Британии назвали условие разгрома хуситов.

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