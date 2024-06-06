Жителей города в Белгородской области призвали укрыться в подвалах

В городе Грайвороне в Белгородской области объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил Telegram-канал управления регионального МЧС.

«Город Грайворон. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — говорится в сообщении.

Утром 6 июня беспилотники ВСУ атаковали село Грузское в Белгородской области и сбросили взрывчатку на сельскохозяйственное предприятие. В результате повреждения получили два автомобиля.

Также дроны атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе. В результате произошел взрыв, вызвавший возгорание одного из резервуаров. Взрывная волна выбила окна в здании охраны. Четыре пожарных расчета оперативно погасили пламя.

Минувшей ночью Белгородская область также подверглась налету украинских дронов. По данным Минобороны РФ, в темное время суток над регионом сбили шесть беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Крыму недовольны полетами беспилотников НАТО над Черным морем.