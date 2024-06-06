Сбер интегрирует AI-агента на базе GigaChat в «Электронный бюджет»

Сбер и министерство финансов России разработали первого AI-агента в государственном управлении для оптимизации бюджетного процесса на базе большой языковой модели GigaChat. Об этом стороны сообщили в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума.



Пилотное внедрение запланировано уже в ближайшем бюджетном цикле. AI-агент интегрируют в систему «Электронный бюджет». Искусственный интеллект даст возможность сформулировать качественные запросы, сверить семантику с заявленным направлением и госпрограммой. AI-агент сразу предоставит решение и уменьшит число некачественных заявок и отказов. Кроме того, он позволит снизить нагрузку на специалистов до 70%.



При помощи AI-агента эксперты ведомства смогут самостоятельно адаптировать решение на основе ИИ. Благодаря ему получится сократить сроки обработки запросов, что очень важно для выполнения федеральных задач.



«Искусственный интеллект все активнее используется в нашей жизни, в медицине, образовании, в бизнес-процессах в любых отраслях экономики. Но и в госуправлении перспективы применения AI колоссальны», — заявил президент Сбербанка Герман Греф.

По словам Грефа, новый AI-агент окажет огромное содействие бюджетному процессу. Председатель правления Сбера отметил, что эта разработка может внести большой вклад в управление бюджетом и другими процессами в госуправлении.



В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что искусственный интеллект окажется хорошим подспорьем для финансистов, взяв на себя рутинные аналитические и вычислительные процессы.

«Однако не стоит забывать, что бюджетный процесс — это решения, связанные в том числе с политикой, с пониманием нужд реальных людей, предприятий, а не цифр на экране. Поэтому последнее слово всегда будет за человеком», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Сбер запустит льготную ипотеку в ЛНР и ДНР.