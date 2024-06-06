Люди, выпадающие из движущегося трамвая в Кемерове, попали на видео

В Кемерове пассажиры трамвая, который врезался в другой, до столкновения выпадали на ходу из салона. Такой момент попал на видео, которое распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, что трамвай летит по рельсам на большой скорости из-за отказавших тормозов, а в это время из открытых дверей выпадают пассажиры. Люди упали на проезжую часть, по которой следовал плотный поток машин.

Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. Трамвай врезался в другой на полной скорости.

По данным Минздрава, в аварии пострадали 90 человек. Одного пострадавшего врачи спасти не смогли.

Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения двух трамваев в Кемерове могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

Кемеровская электротранспортная компания пообещала возместить ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке.

После инцидента стало известно, что трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.