Шойгу показал Путину карту Авдеевки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время доклада показал президенту РФ Владимиру Путину оперативную карту освобождения Авдеевки. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Председатель парламента республики Артем Жога заявлял, что Вооруженные силы РФ зачистили Авдеевку Донецкой народной республики.

По его словам, российские военные уже готовятся к продолжению наступательных действий.

Шойгу со ссылкой на командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Михаила Теплинского также сообщил Путину, что в Крынках проводится зачистка территории. Глава российского оборонного ведомства добавил, что оставшимся в Крынках единичным украинским военным предлагают сдаться. Для этого российские солдаты используют громкоговорители, а также листовки и СМС-сообщения.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.