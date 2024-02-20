Шойгу раскрыл, в каких странах готовили план контрнаступления ВСУ

План контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовили специалисты в Польше и странах Прибалтики. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

По словам главы Минобороны, в ходе контрнаступления ВСУ рассчитывали вернуть себе Азовское море и перерезать сухопутный коридор в Крым.

«А планировали это все штабные работники. Штаб этот был создан, и по сей день работает <…> в ближнем зарубежье — а ближнее для них это Польша и Прибалтика», — добавил Шойгу.

Он также рассказал, что для контрнаступления ВСУ собрали, в частности, группировку численностью в 160 тыс. человек и 800 танков и 150 единиц авиатехники.

До этого Шойгу говорил, что ключевую роль в срыве украинского контрнаступления сыграла система инженерных заграждений.

Министр также отмечал, что срыв контрнаступления ВСУ был главной целью российских войск в 2023 году, и военнослужащие ее выполнили.

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