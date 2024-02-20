В ДНР заявили о зачистке Авдеевки

Вооруженные силы (ВС) РФ зачистили Авдеевку Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил председатель парламента республики Артем Жога, чьи слова передает ТАСС.

«Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона [«Спарта»], мне сказали: «Командир, там все в порядке, все хорошо», — сказал Жога.

По его словам, российские военные уже готовятся к продолжению наступательных действий.

Отмечается, что кое-где в Авдеевке еще могут оставаться отдельные представители украинских войск, однако сопротивления они оказать не в состоянии.

17 февраля мнистр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. В Минобороны пояснили, что взятый под контроль населенный пункт являлся важным оборонным узлом украинской армии.

Военный эксперт Алексей Живов заявил, что целями ВС РФ после освобождения Авдеевки станут Угледар, поселок Нью-Йорк и Славянско-Краматорская агломерация.

Ранее стало известно о тайных пыточных в Авдеевке.