Российские средства ПВО сбили украинский самолет в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«В районе Белозерки в Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие стуки российским войскам удалось перехватить семь крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, зенитную управляемую ракету ЗРК «Patriot» американского производства и три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

Также в министерстве сообщили, что ПВО России сбили над Брянской и Калужской областями украинские беспилотные летательные аппараты.

До этого сообщалось, что в ночь на 20 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью три БПЛА. Губернатор региона Александр Богомаз заявлял, что один дрон уничтожили над Стародубским муниципальным округом, а еще два — над Погарским районом. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ПВО РФ за сутки сбило 96 дронов ВСУ и два снаряда HIMARS.