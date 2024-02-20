Канадские и грузинские наемники бежали вместе с бойцами из «Азова» (организация запрещена в России) из Авдеевки. Эту информацию предоставило министерство обороны РФ, пишет РИА Новости.

Военное ведомство опубликовало видео из города, где штурмовики из группировки «Центр» показали позиции украинских вооруженных сил в районе железнодорожного вокзала. В этом месте «Азов» пытался удерживать российские войска.

На опорном пункте были обнаружены холодильные камеры для продуктов, места для зарядки аккумуляторов, запасы импортных лекарств и продовольствия, включая сухпайки канадского производства, принадлежавшие иностранным бойцам из Канады и Грузии.

Также были найдены неиспользованные патроны зарубежного производства. В соседнем здании обнаружен склад американских и чешских боеприпасов для 120-миллиметровых минометов.

В Минобороны сообщили, что командир роты из «азовского» батальона признался на допросе, что в их числе было около 10 канадцев. «И еще были грузины, это были наемные войска», — рассказал один из бойцов группировки «Центр».

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.