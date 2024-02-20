Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Авдеевке нашли склад с боеприпасами из США и вещи иностранных бойцов

МО РФ: в Авдеевке вместе с «азовцами» были канадские и грузинские наемники

close
100%
Народная милиция ДНР

Канадские и грузинские наемники бежали вместе с бойцами из «Азова» (организация запрещена в России) из Авдеевки. Эту информацию предоставило министерство обороны РФ, пишет РИА Новости.

Военное ведомство опубликовало видео из города, где штурмовики из группировки «Центр» показали позиции украинских вооруженных сил в районе железнодорожного вокзала. В этом месте «Азов» пытался удерживать российские войска.

На опорном пункте были обнаружены холодильные камеры для продуктов, места для зарядки аккумуляторов, запасы импортных лекарств и продовольствия, включая сухпайки канадского производства, принадлежавшие иностранным бойцам из Канады и Грузии.

Также были найдены неиспользованные патроны зарубежного производства. В соседнем здании обнаружен склад американских и чешских боеприпасов для 120-миллиметровых минометов.

В Минобороны сообщили, что командир роты из «азовского» батальона признался на допросе, что в их числе было около 10 канадцев. «И еще были грузины, это были наемные войска», — рассказал один из бойцов группировки «Центр».

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами