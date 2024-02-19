Высший офицерский состав ВСУ покинул Купянск из-за продвижения российских сил

Высший офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местные чиновники в Харьковской области покинули Купянск из-за наступления российских войск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

«Мы перемалываем укрепрайоны, мы продвигаемся там вперед, ничто не может остановить наши вооруженные силы», — отметил он.

По словам Водолацкого, из Купянска уже «убежали все высшие офицеры» ВСУ. Все штабы украинской армии переместились за Купянск. Он уточнил, что местные чиновники, нагрузив машины награбленным имуществом, тоже покинули город.

Водолацкий подчеркнул, что оставление Купянска украинскими офицерами и чиновниками стало сигналом для солдат. Он счел, что военнослужащим ВСУ лучшее «сдаться в плен».

Депутат добавил, что продвижение российских сил на данном участке фронта уменьшит число обстрелов со стороны украинской армии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Купянском направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.