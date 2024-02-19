В МО РФ рассказали, что ВСУ готовятся применить на фронте «особый химический пояс»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке Запада разрабатывают новую тактику ведение боевых действий, которая подразумевает применение так называемого «особого химического пояса». Об этом на брифинге Минобороны РФ заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По имеющейся информации, киевским режимом при содействии западных кураторов разрабатывается новая тактика ведения боевых действий с использованием особого химического пояса. Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск», — рассказал военный.

По его словам, новую тактику ВСУ могут применить в районе Купянска и Краматорска, куда украинские солдаты еще осенью 2023-го доставили химикаты. Их планировали разместить вдоль трасс на главных транспортных развязках. Согласно плану украинских властей, «особый химический пояс» должен затруднить наступление ВС РФ.

Кириллов также сообщил, что ВСУ используют химикаты для проведения терактов. Он заявил, что с помощью определенных соединений были отравлены глава Херсонской области Владимир Сальдо (в августе 2022 года) и руководитель ЛНР Леонид Пасечник (в декабре 2023-го).

До этого российский посол в Гааге и постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что вопрос о выходе России из организации не стоит.

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