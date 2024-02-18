В Кремле раскрыли подробности операции о взятии под контроль Авдеевки

Российский президент Владимир Путин заслушал первые доклады главы министерства обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерия Герасимова об окончании операции по взятию под контроль украинской Авдеевки. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости.

Согласно его информации, первый доклад был выслушан в 4:00 мск 17 февраля, второй — в 11:00 мск, о полном завершении операции российскому лидеру доложили после обеда,

«Шойгу и Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, накануне было зафиксировано массовое бегство украинской армии из Авдеевки с оставлением боевых позиций.

«Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», — добавил он.

Во второй половине дня Путину сообщили, что операция полностью окончена и Российская армия «полностью взяла под контроль город».

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов назвал взятие Авдеевки подвигом ВС РФ и новой победой на пути к освобождению российских регионов.

Ранее в Германии поразились тому, как быстро ВСУ сдали укрепления в Авдеевке.