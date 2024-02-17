Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру Pollux в Красном море, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. Его слова приводит ТАСС.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет», — сказал Яхья.

За несколько дней до этого войска США и Британии нанесли два новых удара по объектам хуситов в Йемене. Целью первой атаки был порт Рас-Иса, а второй — ряд объектов в районе Тухаят.

16 февраля Соединенные Штаты ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Включение в список повлечет за собой замораживание активов движения в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

14 февраля руководитель министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что третья совместная серия ударов США и Соединенного Королевства по территории Йемена не является эскалацией и стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов.

Ранее хуситы заявили об атаке на американское судно в Красном море.