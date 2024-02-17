Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру Pollux в Красном море

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру в Красном море

close
100%
Mohammed Mohammed/Global Look Press

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру Pollux в Красном море, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. Его слова приводит ТАСС.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет», — сказал Яхья.

За несколько дней до этого войска США и Британии нанесли два новых удара по объектам хуситов в Йемене. Целью первой атаки был порт Рас-Иса, а второй — ряд объектов в районе Тухаят.

16 февраля Соединенные Штаты ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Включение в список повлечет за собой замораживание активов движения в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

14 февраля руководитель министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что третья совместная серия ударов США и Соединенного Королевства по территории Йемена не является эскалацией и стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов.

Ранее хуситы заявили об атаке на американское судно в Красном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами