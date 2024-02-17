Средства ПВО сбили 33 беспилотника над регионами России

В ночь на 17 февраля в небе над российскими регионами были сбиты 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в военном ведомстве.

Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской области — 4 БПЛА, Воронежской области — 4 БПЛА, Курской области — 1 БПЛА, Брянской области — 18 БПЛА и Калужской области — 6 БПЛА.

15 февраля в военном ведомстве сообщили, что силы ПВО сбили 95 беспилотных летательных аппаратов Украины за сутки. Также они смогли перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.

Тогда же в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Ранее стало известно, что на Украине пытаются копировать российский многофункциональный беспилотник «Орлан».