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Над Брянской и Воронежской областями сбиты украинские БПЛА

Над Брянской и Воронежской областями сбиты восемь беспилотников ВСУ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что над территорией региона были сбиты пять беспилотников самолетного типа.

По словам Богомаза, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — сказано в сообщении главы региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил в Telegram-канале, что дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу были уничтожены три БПЛА самолетного типа.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что над Людиновским районом региона были сбиты четыре беспилотника.

В ночь на 17 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о двух украинских беспилотниках, сбитых над регионом.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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