Над Калужской областью сбили четыре беспилотника

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что над Людиновским районом Калужской области были сбиты четыре беспилотника.

«Ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты 4 БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — поделился Шапша.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о двух украинских беспилотниках, сбитых над регионом. По его словам, беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщал, что в регионе второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Он посоветовал местным жителям укрыться в помещениях без окон в случае нахождения дома. Либо следует спуститься в паркинг, подземный переход или зайти в ближайшее здание.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.