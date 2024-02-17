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Над Калужской областью сбили четыре беспилотника

Губернатор Шапша: над Людиновским районом Калужской области сбили четыре БПЛА

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что над Людиновским районом Калужской области были сбиты четыре беспилотника.

«Ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты 4 БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — поделился Шапша.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о двух украинских беспилотниках, сбитых над регионом. По его словам, беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщал, что в регионе второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Он посоветовал местным жителям укрыться в помещениях без окон в случае нахождения дома. Либо следует спуститься в паркинг, подземный переход или зайти в ближайшее здание.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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