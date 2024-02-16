Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Депутат ГД Саралиев: Украина и Россия произвели обмен телами военнослужащих

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации Шамсаил Саралиев заявил, что Киев и Москва произвели обмен телами бойцов вооруженных сил двух стран. Об этом сообщает РБК.

По словам парламентария, российская сторона выдала украинской останки 61 военнослужащего. Киев вернул Москве 58 тел.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия вернула из украинского плена 195 российских военнослужащих, передав Украине 195 бойцов Вооруженных сил этой страны.

24 января в районе белгородского населенного пункта Яблоново был сбит самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских солдат. Их сопровождали шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил РФ. Из-за трагедии обмен не состоялся.

В ноябре 2023 года пленный солдат ВСУ рассказал, что Украина не стремится обменивать раненых бойцов. «Я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые [раненые], не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — рассказал Вавко.

Ранее Москалькова сообщила о первом гуманитарном обмене передачами для военнопленных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами