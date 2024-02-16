Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Депутат Государственной думы Российской Федерации Шамсаил Саралиев заявил, что Киев и Москва произвели обмен телами бойцов вооруженных сил двух стран. Об этом сообщает РБК.

По словам парламентария, российская сторона выдала украинской останки 61 военнослужащего. Киев вернул Москве 58 тел.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия вернула из украинского плена 195 российских военнослужащих, передав Украине 195 бойцов Вооруженных сил этой страны.

24 января в районе белгородского населенного пункта Яблоново был сбит самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских солдат. Их сопровождали шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил РФ. Из-за трагедии обмен не состоялся.

В ноябре 2023 года пленный солдат ВСУ рассказал, что Украина не стремится обменивать раненых бойцов. «Я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые [раненые], не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — рассказал Вавко.

Ранее Москалькова сообщила о первом гуманитарном обмене передачами для военнопленных.