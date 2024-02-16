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Белгород обстреляли из того же места, что и Ил-76 с украинскими пленными

ТАСС: удар из РСЗО Vampire по Белгороду нанесли радикалы нацбата «Кракен»

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Антон Вергун/РИА Новости

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, обстрелявший Белгород, вычислен в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Из этого же населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ) был сбит Ил-76 с украинскими пленными на борту, обратили внимание там.

«РСЗО вычислен российскими военными в районе Липцов, ведется работа по его уничтожению. Она обязательно будет доведена до конца», — сообщили в силовых структурах.

Источник агентства сообщил, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire состоял из радикалов националистического украинского подразделения «Кракен».

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали 19 местных жителей.

Ранее стали известны подробности о состоянии пострадавших при атаке на Белгород.

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