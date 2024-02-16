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Пленный боец ВСУ признался, что боится возвращаться домой из-за крушения Ил-76

Пленный боец «Азова»* Тутов заявил о страхе возвращаться домой после ЧП с Ил-76

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СК РФ/AP

Пленный украинский боец из полка «Азов» (организация запрещена в России) Роман Тутов признался, что боится возвращаться в родную страну из-за крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Его слова передает РИА Новости.

Военнослужащий пояснил, что даже в случае обмена пленными есть риск, что воздушное судно с ним на борту может попасть под ракетный обстрел. При этом речь идет о снаряде, запущенном именно солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это, если честно, очень страшно», — подчеркнул Тутов.

Он добавил, что крушение самолета Ил-76 является «нонсенсом» и стало результатом серьезного преступления. По мнению украинского бойца, все причастные к этому ЧП люди должны быть привлечены к ответственности.

«Если это халатность, то я надеюсь, что кто-то понес за это наказание. А если целенаправленно <...> я тогда не понимаю, что происходит», — отметил военнослужащий.

24 января 2024 года в районе белгородского села Яблоново был сбит самолет Ил-76, направлявшийся в административный центр региона. На борту воздушного судна находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых должны были доставить в Белгород и затем транспортировать в зону обмена.

Однако по пути в самолет попала ракета, выпущенная украинскими войсками. По информации министерства обороны РФ, снаряд запустили с территории Харьковской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, никого из находившихся в самолете людей спасти не удалось.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о присутствии пленных бойцов ВСУ на борту Ил-76.

*   организация запрещена в России
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Крушение Ил-76 с пленными
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