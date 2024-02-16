Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские морпехи заняли позиции ВСУ в районе Новомихайловки

МО: морпехи заняли позиции ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

close
100%
Vitaly Nevar/Reuters

Во время активных боевых действий, бойцы 155-й бригады морской пехоты успешно захватили несколько украинских позиций в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.

Ведомство опубликовало видеозапись штурмовых действий, проведенных войсками 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, в ходе штурма позиций Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Военнослужащие Тихоокеанского флота продолжают успешные наступательные операции и значительно улучшили свои позиции в районе населенного пункта Новомихайловка, указали в пресс-службе МО.

Во время наступления морпехи тайно приблизились к передовой линии и успешно атаковали вражеские позиции в частично разрушенных зданиях и оставленных мирными жителями домах. При поддержке артиллерии и штурмовой авиации морпехи одновременно атаковали противника с нескольких направлений и продвигались вперед.

Штурмовики использовали средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют обнаруживать и подавлять дроны противника. Каждая группа имеет воздушных наблюдателей, которые своевременно определяют воздушную угрозу. При обнаружении вражеских дронов, они немедленно уничтожаются огнем стрелкового оружия.

До этого российские мотострелки отбили атаку ВСУ на Купянском направлении.

Ранее бывший американский военный заявил, что условия мира на Украине продиктует Россия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами