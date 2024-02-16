Российские морпехи заняли позиции ВСУ в районе Новомихайловки

Во время активных боевых действий, бойцы 155-й бригады морской пехоты успешно захватили несколько украинских позиций в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.

Ведомство опубликовало видеозапись штурмовых действий, проведенных войсками 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, в ходе штурма позиций Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Военнослужащие Тихоокеанского флота продолжают успешные наступательные операции и значительно улучшили свои позиции в районе населенного пункта Новомихайловка, указали в пресс-службе МО.

Во время наступления морпехи тайно приблизились к передовой линии и успешно атаковали вражеские позиции в частично разрушенных зданиях и оставленных мирными жителями домах. При поддержке артиллерии и штурмовой авиации морпехи одновременно атаковали противника с нескольких направлений и продвигались вперед.

Штурмовики использовали средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют обнаруживать и подавлять дроны противника. Каждая группа имеет воздушных наблюдателей, которые своевременно определяют воздушную угрозу. При обнаружении вражеских дронов, они немедленно уничтожаются огнем стрелкового оружия.

До этого российские мотострелки отбили атаку ВСУ на Купянском направлении.

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