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Байден распорядился связаться с Россией из-за противоспутникового оружия

Белый дом: Байден поручил начать диалог с РФ из-за противоспутникового оружия

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден поручил американской администрации вступить в прямой диалог с Москвой по поводу якобы разрабатываемого Россией противоспутникового оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

По его словам, американский лидер распорядился предпринять ряд первоначальных шагов, в том числе регулярные брифинги для конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с РФ, с союзниками и партнерами Соединенных Штатов, а также со всеми другими государствами в мире, «чью сферу интересов это затрагивает».

Кирби добавил, что США «продолжат внимательно следить за действиями» Российской Федерации, а также будут и дальше «относиться к этому очень серьезно».

15 февраля американист Малек Дудаков высказал мнение, что заявления США о планах России разместить «ядерное оружие» в космосе могут быть связаны со спорами о выделении денег Украине.

До этого американские власти заявили, что Россия, возможно, планирует разместить ядерное оружие в космическом пространстве. По данным телеканала ABC, такое действие может представлять угрозу национальной безопасности страны, особенно в отношении спутников.

В связи с этим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о проведении брифинга для ключевых законодателей в палате представителей конгресса. Однако спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон заявил, что не видит оснований для публичной тревоги.

Ранее Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России.

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