Украинская полиция задержала «волонтеров», укравших 45 млн гривен под видом сбора денег на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Страна».

Сообщается, что мошенникам деньги перечислили 92 человека. Имущество подозреваемых на 4,5 млн гривен было арестовано. Дело о мошенничестве передано в суд, сообщает источник.

До этого в Харьковской области Украины полицейские задержали мошенника, который выманивал деньги у родственников украинских военнослужащих, павших на поле боя.

Отмечается, что злоумышленник представлялся сотрудником Службы безопасности Украины и убеждал родных солдат, что их близкие живы и находятся в российском плену. Мужчина уверял, что может «освободить» бойцов из плена за определенную сумму денег.

Ранее на Украине задержали мошенников, продававших ВСУ несуществующие автомобили. В МВД Украины сообщили, что два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии в Житомирской области. Также в состав преступной группы входило еще шесть человек.

Ранее в СК Белоруссии рассказали о новой схеме телефонных мошенников с Украины.