Военный эксперт заявил об истощении ВСУ в Авдеевке

Военный эксперт Евгений Норин заявил, что причиной успехов российских подразделений в Авдеевке стало общее накопление усталости в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Своими мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Происходящее в Авдеевке Норин сравнил с боями за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах. По его словам, тактические успехи российских войск «вместе сконвертировались в очень неприятную ситуацию» для ВСУ.

Норин также рассказал, что российские подразделения создали множество неглубоких прорывов на разных участках, каждый из которых постепенно ухудшал положение ВСУ и в итоге «их количество переросло в качество».

«В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала, и у противника уже просто наступило истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно», — сказал аналитик.

До этого штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь украинским войскам в Авдеевку, назвала ситуацию там «угрожающей».

15 февраля сообщалось, что украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче донецкого города Авдеевки.

Ранее в Германии оценили шансы Украины вернуть освобожденные Россией территории.