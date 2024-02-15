Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил об истощении ВСУ в Авдеевке

Военный эксперт Норин: ВСУ истощены в Авдеевке, группировка отрезана

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военный эксперт Евгений Норин заявил, что причиной успехов российских подразделений в Авдеевке стало общее накопление усталости в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Своими мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Происходящее в Авдеевке Норин сравнил с боями за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах. По его словам, тактические успехи российских войск «вместе сконвертировались в очень неприятную ситуацию» для ВСУ.

Норин также рассказал, что российские подразделения создали множество неглубоких прорывов на разных участках, каждый из которых постепенно ухудшал положение ВСУ и в итоге «их количество переросло в качество».

«В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала, и у противника уже просто наступило истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно», — сказал аналитик.

До этого штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь украинским войскам в Авдеевку, назвала ситуацию там «угрожающей».

15 февраля сообщалось, что украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче донецкого города Авдеевки.

Ранее в Германии оценили шансы Украины вернуть освобожденные Россией территории.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами