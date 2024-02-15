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Солдатам ВСУ объявили ультиматум о капитуляции

Военкор Лисицын: бойцам ВСУ в Авдеевке предъявили ультиматум о капитуляции

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Gleb Garanich/Reuters

В ближайшее время солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) настигнет критический момент в Авдеевке, противнику предъявили ультиматум о капитуляции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

По его словам, решение о следующих действиях ВСУ примут на высшем уровне и в этом будет участвовать президент Владимир Зеленский. Лисицын считает, что командование ВСУ осознает, что не сможет удержать город.

Военный корреспондент добавил, что до окружения на юге города осталось всего несколько дней. Он отметил, что российские военные готовят мощный танковый удар, целью которого является прорыв и окончательное закрытие котла. В итоге бои приведут к значительным потерям среди украинской армии, заключил он.

До этого советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что часть группировки Вооруженных сил Украины под Донецком оказалась в окружении российских войск.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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