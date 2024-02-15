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Министр обороны Украины заявил, что запущена коалиция ПВО в составе 15 стран

Умеров: запущена коалиция ПВО в составе 15 стран

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Thomas Imo/Global Look Press

Глава украинского министерства обороны Рустем Умеров заявил, что начала работу противовоздушная и противоракетная коалиция, к которой присоединились 15 государств. Об этом со ссылкой на страницу Умерова в социальной сети, сообщает РИА Новости.

По словам министра, на 19-м заседании контактной группы по вопросам обороны Украины были проведены «плодотворные переговоры» и официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединились 15 стран.

Умеров отметил, что также начала деятельность «коалиции дронов». В ее состав вошли Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Кроме того, к программе разминирования официально присоединились 20 стран.

Министр обороны подчеркнул, все договоренности Киева с «партнерами» идут по графику.

Ранее глава минобороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провели переговоры с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и доложили ему о военных планах на 2024 год.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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