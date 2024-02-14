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Сенатор-русофоб отказался от поддержки Украины

Сенатор Грэм, радовавшийся смерти россиян, проголосовал против помощи Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Сенатор Линдси Грэм, радовавшийся смерти россиян во время визита в Киев, проголосовал против помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В мае 2023 года, до начала провалившегося контрнаступления ВСУ, Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским радовался тому, что на Украине «умирают русские», и называл это самым удачным вложением средств США. В России Грэм объявлен в розыск.

Предполагается, что решение отозвать свою поддержку законопроекту о выделении средств Украине принято из-за давления экс-президента США Дональда Трампа.

«Я разговаривал сегодня с Трампом, и он категорически против этого пакета», — заявил Грэм.

До этого президент США Джо Байден предупредил членов республиканской партии в конгрессе, выступающих против законопроекта о помощи Украине, что «история наблюдает за ними».

Ранее в Госдепе США рассказали о последствиях задержки финансирования Украины.

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