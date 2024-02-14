Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 и станцию РЭБ

ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 и станцию РЭБ «Буковель-AD»

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.

10 февраля сообщалось, что российский истребитель Су-35С поразил зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Согласно данным ведомства, летчик Су-35С выполнял боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков, когда обнаружил радиолокационное излучение с территории, находящейся под контролем Украины.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что в юго-западной части Черного моря российский патрульный катер уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он двигался в направлении Крымского полуострова.

Ранее Греция опровергла намерения передать Украине свои С-300.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами