Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.

10 февраля сообщалось, что российский истребитель Су-35С поразил зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Согласно данным ведомства, летчик Су-35С выполнял боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков, когда обнаружил радиолокационное излучение с территории, находящейся под контролем Украины.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что в юго-западной части Черного моря российский патрульный катер уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он двигался в направлении Крымского полуострова.

Ранее Греция опровергла намерения передать Украине свои С-300.