Российский военный рассказал о ситуации для ВСУ в Авдеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать позиции в Авдеевке после ударов ракетными комплексами «Искандер» по полигону в Селидово. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

Дандыкин уточнил, что информация об ударах по позициям ВСУ пока не подтверждена Министерством обороны РФ. При этом он предположил, что удары все же наносились, поскольку главнокомандующий ВСУ Александр Сырский активно бросает резервные силы к Авдеевке, чтобы выбить оттуда российские войска.

По мнению военного, заявление Сырского о том, что украинские военные уходят в оборону, свидетельствует о том, что ВСУ попытаются в Авдеевке удержаться.

Дандыкин высказал мнение, что Авдеевку ждет участь Артемовска, но на этот раз все будет гораздо быстрее.

В этот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал очень сложной и напряженной для украинских сил ситуацию на Авдеевском и Купянском направлениях.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.