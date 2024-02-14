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В Киеве подтвердили факт удара по полигону ВСУ в Селидово

Экс-депутат Рады Мосийчук подтвердил удар по полигону ВСУ в Селидово

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Alina Smutko/Reuters

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук подтвердил факт удара Вооруженных сил РФ по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово на территории Донецкой народной республики (ДНР), подконтрольной Киеву. Пост появился в его Telegram-канале.

«Селидово. Прилеты были. <...> Сейчас тоже громко», — написал Мосийчук.

Он добавил, что в результате обстрелов есть раненые украинские солдаты. Также он написал, что среди бойцов ВСУ есть потери, но не назвал их количество.

До этого политолог Сергей Марков заявлял, что нанесенный удар по полигону Вооруженных сил Украины в Селидово, где могли быть до 1500 военных, оказался «таким удачным» из-за слитых данных, которые «рассекретили люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного».

Данные об учениях украинских военных на полигоне в Селидово могла выявить российская разведка или местные жители, ожидающие прихода российской армии. При этом в качестве одной из версий Марков назвал «месть Залужного».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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