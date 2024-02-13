Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Село в ДНР оказалось обесточено из-за обстрела ВСУ

Мэр Приходько: село Озеряновка в ДНР обесточено из-за украинского обстрела

close
100%
Телеграм-канал «SHOT»

Жители села Озеряновка в Горловке, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), остались без электричества из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Горловки Иван Приходько.

Он добавил, что из-за аварийного отключения оказались частично обесточены жилой массив «Комсомолец» и поселок шахты им. Гагарина в Никитовском районе Горловки.

Накануне под обстрел ВСУ попал населенный пункт Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.

Также губернатор Белгородской области заявлял, что пострадавшие от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) представители малого и среднего бизнеса Шебекинского района Белгородской области получат компенсации со стороны региональных властей.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами