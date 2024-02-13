Село в ДНР оказалось обесточено из-за обстрела ВСУ

Жители села Озеряновка в Горловке, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), остались без электричества из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Горловки Иван Приходько.

Он добавил, что из-за аварийного отключения оказались частично обесточены жилой массив «Комсомолец» и поселок шахты им. Гагарина в Никитовском районе Горловки.

Накануне под обстрел ВСУ попал населенный пункт Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.

Также губернатор Белгородской области заявлял, что пострадавшие от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) представители малого и среднего бизнеса Шебекинского района Белгородской области получат компенсации со стороны региональных властей.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.