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МВФ начнет третий пересмотр программы финансирования Киева

МВФ 17 февраля начнет третий пересмотр программы финансирования Украины

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) с 17 февраля начинает третий пересмотр программы финансирования Украины в рамках четырехлетней программы кредитования на 15,6 миллиарда долларов. Об этом говорится на официальном сайте МВФ.

«17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет политические обсуждения с украинскими властями в Варшаве по поводу третьего обзора механизма расширенного финансирования», — сказано в заявлении.

9 февраля агентство Bloomberg сообщало, что Киев разрабатывает финансовый план, который позволит сохранить финансовую поддержку от Международного валютного фонда (МВФ), если США прекратят помогать Украине.

Сообщалось, что министерство финансов Украины включило в свой «план Б» финансирование со стороны Японии на фоне задержек денежных средств Киеву от США.

Известный американский бизнесмен Илон Маск счел сумасшествием невозможность будущего президента Соединенных Штатов остановить поддержку Киеву без риска импичмента.

Ранее в ВСУ признали отсутствие бронетехники у армии.

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