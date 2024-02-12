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Власти Херсонской области назвали недельные потери ВСУ на Херсонском направлении

Сальдо: ВСУ за неделю лишились до 500 солдат на Херсонском направлении

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Gleb Garanich/Reuters

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 500 военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«За неделю общие потери врага на участке ответственности группировки войск «Днепр» составили: личного состава — до 500», — написал он.

Согласно информации главы региона, за указанный период армия Украины лишилась 34 лодок, 77 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), девяти танков, 21 гаубицы, одной реактивной системы залпового огня и одной зенитной установки. Кроме того, российская армия нанесла 108 ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Накануне Владимир Сальдо сообщал, что украинские войска нанесли удар по подстанции в городе Каховка. Глава региона уточнил, что из-за повреждения подстанции было отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Без света остались 7,9 тысячи абонентов.

Ранее в районе Днепра произошел бой между российской «Умкой» и украинской «Бабой-ягой».

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