Власти Херсонской области назвали недельные потери ВСУ на Херсонском направлении

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 500 военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«За неделю общие потери врага на участке ответственности группировки войск «Днепр» составили: личного состава — до 500», — написал он.

Согласно информации главы региона, за указанный период армия Украины лишилась 34 лодок, 77 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), девяти танков, 21 гаубицы, одной реактивной системы залпового огня и одной зенитной установки. Кроме того, российская армия нанесла 108 ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Накануне Владимир Сальдо сообщал, что украинские войска нанесли удар по подстанции в городе Каховка. Глава региона уточнил, что из-за повреждения подстанции было отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Без света остались 7,9 тысячи абонентов.

Ранее в районе Днепра произошел бой между российской «Умкой» и украинской «Бабой-ягой».