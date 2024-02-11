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Экс-сотрудник ЦРУ заявил о проигрыше Украины в конфликте с Россией

Экс-аналитик ЦРУ Биб: увольнение Залужного говорит о проигрыше Украины

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Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного говорит о том, что Киев проигрывает в конфликте против РФ. Такое мнение выразил бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб, слова которого передает Newsweek.

«Увольнение главнокомандующего армией во время войны – это признак неудачи. Государства так поступают, когда они проигрывают», — сказал Биб, отметив, что это увольнение главкома ВСУ может спровоцировать политический кризис.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность Александра Сырского. Руководитель ведомства пообещал беречь жизни украинских военных. Также Зеленский назначил Вадима Сухаревского и Андрея Лебеденко заместителями Сырского.

Кроме этого, украинский президент своим указом ввел в состав ставки нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вывел из состава Валерия Залужного.

Ранее Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ.

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