В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил в Telegram-канале о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне.

«В Херсоне звучат взрывы», — написал Мрочко.

До этого сообщалось о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсоне.

Утром 11 февраля начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сообщила о повреждении нескольких инфраструктурных объектов в Николаевской области.

В ночь на воскресенье сразу в пяти регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги. По данным онлайн-карты для оповещения населения, особый режим был введен в Винницкой и Николаевской областях. Аналогичная ситуация наблюдалась в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

10 февраля глава городской администрации Харькова Игорь Терехов сообщал о пожаре в городе в результате разлива топлива на АЗС. До этого в Харькове произошли взрывы.

Ранее в двух городах на северо-востоке Украины произошли взрывы.