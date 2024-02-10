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Беспилотники атаковали базу США в Сирии

РИА Новости: три дрона атаковали базу США на месторождении нефти в Сирии

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Shutterstock

Военная база США, расположенная на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, подверглась атаке с помощью трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный источник.

По его словам, на территории американской базы произошло несколько взрывов. Как заявил источник, системам противовоздушной обороны (ПВО) на базе не удалось отразить атаку.

Ранее военную базу США на месторождении нефти «Омар» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор обстреляли ракетами.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не остановятся на проведенных бомбардировках Ирака и Сирии, они собираются продолжить наносить удары по объектам на территории этих стран.

В ночь на 3 февраля Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Это был ответ на атаку дрона по американской военной базе в Иордании. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с беспилотниками.

Ранее кандидат в президент США Роберт Кеннеди-младший призвал Байдена вывести войска США с Ближнего Востока.

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