Шойгу осмотрел доработанные с учетом опыта СВО образцы БПЛА

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с новыми образцами ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые выпускает группа компаний ZALA Aero (входит в концерн «Калашников»). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства страны.

В субботу, 10 февраля, глава МО РФ посетил ведущее предприятие ZALA Aero в Удмуртии. В том числе данный завод производит барражирующие боеприпасы «Ланцет» и разведывательные дроны, говорится в заявлении.

«На ведущем предприятии <...> министру обороны РФ представили новые образцы разведывательных и ударных БПЛА, доработанные с учетом опыта их применения в СВО», — уточнили в ведомстве, сопроводив публикацию соответствующей видеозаписью.

31 января российский президент Владимир Путин высказался о применении беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства обратил внимание на эффективность дронов при решении многих задач на поле боя и подчеркнул, что с их помощью бойцы Вооруженных сил РФ «дешево и сердито» достигают поставленных целей.

Ранее на Украине сообщили о разработке аналогов российских барражирующих боеприпасов «Ланцет».