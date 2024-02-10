Шеф ЦРУ отправится в Египет на переговоры по заложникам ХАМАС

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс отправится в Каир, чтобы обсудить с египетскими чиновниками освобождение заложников, которые до сих пор удерживаются движением ХАМАС в Газе. Об этом сообщает Axios.

Издание отмечает, что отправка Бернса в Каир окажет давление на катарских и египетских посредников и повлияет на решение ХАМАС. Сообщается, что глава ЦРУ отправится в Египет 13 февраля.

В ночь на 10 февраля сообщалось, что армия Израиля совершила воздушную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск.

До этого палестинское общество Красного полумесяца заявило, что восемь сотрудников организации и четверо раненых были задержаны силами Израиля в больнице «Аль-Амаль» в секторе Газа.

9 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа.

Ранее в России ответили на упреки Израиля за контакты с ХАМАС.