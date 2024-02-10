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Залужный сделал первое заявление после увольнения

Экс-главком ВСУ Залужный сообщил, что не занимает сейчас никакой должности

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Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал первый пост в своем Telegram-канале после увольнения, заявив, что сейчас не занимает никакой должности.

«Честь и ответственность, которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должности», — написал Залужный.

8 февраля Зеленский сменил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Сообщалось, что Залужному предложили должность посла Украины в Великобритании, однако тот отказался.

После этого стало известно, что родители Александра Сырского проживают в России и «скрывают родство» с ним.

Вечером 9 февраля на Площади Независимости в центре Киева собралось от 50 до 70 человек, выступающих против отставки Залужного и за уход Зеленского.

Ранее генерал ВСУ рассказал о тяжелой ситуации для украинской армии на поле боя.

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