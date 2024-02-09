В Одессе произошли взрывы

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Издание не сообщило никаких подробностей. Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Вечером 9 февраля сообщалось, что в прибрежных к реке Днепр районах контролируемого властями Украины городе Херсоне зафиксирована серия взрывов.

В этот же день Вооруженные силы Украины атаковали село Зеленополь Куйбышевского района в Запорожской области, ракеты попали в школу и церковь.

До этого объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Херсоне.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины неминуемо сдадут новые территории даже после получения пакета военной помощи от США.

Ранее новый главком ВСУ пообещал беречь жизни украинских военных.