Генерал ВСУ рассказал о тяжелой ситуации для украинской армии на поле боя

Для украинской армии сложилась тяжелая ситуация на Купянском направлении. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Про ситуацию в Купянске уже не раз говорили, еще в ноябре я обращал внимание общественности и украинского руководства на то, что нужно следить за происходящим на Купянском направлении, потому что русские воюют с математической точностью, в том плане, что они прорабатывают все варианты и вычисляют возможности», — заявил Кривонос.

9 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.

В этот же день газета The New York Times писала, что без поддержки Соединенных Штатов Украине грозит серьезная опасность и постепенное фиаско на поле боя в 2024 году.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины неминуемо сдадут новые территории даже после получения пакета военной помощи от США.

Ранее полковник Андрей Кошкин заявил, что Залужного хотят оставить в команде для удержания на поводке.