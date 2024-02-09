ВС России нарушили связь и управление войсками ВСУ через Starlink

Российские военные парализовали работу терминалов Starlink в районе населенного пункта Авдеевка, из-за чего у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушились связь и управление войсками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, о потере соединения говорят сами украинские военные. Уточняется, что Starlink видит спутник, даже иногда устанавливает связь, однако скорость уменьшилась почти в 300 раз. По слова журналистов, солдаты ВСУ вынуждены общаться в Whatsapp и передавать секретные донесения из рук в руки — через пеших курьеров».

«Российские спецы радиоэлектронной борьбы спешно ослепили все игрушки Илона Маска в районе Авдеевки. В радиусе 12 км вокруг Авдеевки сигнала нет вообще. Далее — есть, но крайне слабый», — говорится в публикации.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что украинские солдаты жалуются в социальных сетях на значительное падение скорости работы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

Ранее в Белоруссии создали дешевый аналог Starlink.