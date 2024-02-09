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На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры

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РИА Новости

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

До этого в подконтрольных украинским властям частях Херсонской области объявлялась воздушная тревога.

Вечером в четверг, 8 февраля, в Кривом Роге произошли взрывы. Подробностей случившегося не привели. При этом в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях прозвучал сигнал воздушной тревоги.

В тот же день стало известно, что на Украине после взрыва возник пожар на инфраструктурном объекте. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Борзов в своем Telegram-канале. По его словам, при происшествии никто не пострадал. Глава военной администрации региона обратил внимание, что причиной пожара стали обломки сбитых дронов.

Ранее войска РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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